Lorenzo Insigne e Marco Verratti in Champions League. Non tutti ci avrebbero scommesso quando giocavano insieme a Pescara in serie B, ma Zdenekli coccola ai microfoni della Gazzetta dello Sport in una bella intervista: "Lorenzo e Marco mostravano già da giovanissimi di avere qualcosa in più. Sono cresciuti tanto in questi anni e non devono fermarsi perché hanno ancora margini. Verratti è da due anni il miglior giocatore di Francia, e Lorenzo il miglior esterno d'attacco del nostro campionato., nel suo ruolo è il migliore del mondo. Verratti lo chiamavo Marcolino, Insigne invece era Lorenzolo, come uno dei sette nani. Si intendevano in campo ad occhi chiusi, loro due e Ciruzzo Immobile. Io ho provato a formarli e a insegnargli calcio, il resto lo hanno fatto loro con la disponibilità e il sacrificio".Parlando ancora di Insigne, Zeman si è soffermato sulla posizione del calciatore del Napoli: "Nei primi anni a Napoli lo facevano correre e difendere per tutta la fascia: un errore. Lui è un attaccante, deve restare sempre vicino alla porta.Nei piedi per me ha più di 20 gol. Con me a Pescara segnò 18 reti e fece 14 assist. Chiedete a Immobile quanti gol gli fece fare... Fu il miglior giocatore del campionato anche se la Serie B è diversa dalla A. Con Sarri ha fatto bene, ma con lui si gioca a un tocco, appoggiandosi sempre, mentre a Insigne piace saltare l'uomo, in quello è fenomenale. Con Ancelotti ha qualche libertà in più, l'importante in ogni caso è che faccia l'attaccante e guardi sempre la porta".