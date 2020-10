Nei tamponi effettuati la settimana scorsa in casa Napoli è emersa la positività di Piotr Zielinski al Covid-19. Il polacco ora è a casa per guarire dal virus, prima di poter poi tornare ad allenarsi con il resto della squadra. La moglie di Zielinski, Laura Slowiak, ha scritto un messaggio tra le Instagram Stories per aggiornare tutti riguardo le condizioni sue e del calciatore polacco polacco:



"Ringraziamo tutti per il sostegno, Piotr comincia a sentirsi meglio, ha già recuperato le forze. Piano piano comincia ad allenarsi a casa. I miei risultati sono ancora negativi e spero che rimangano tali. Fate attenzione perché questa non è un'influenza normale ed incrociate le dita per Piotr per una pronta guarigione".