Dino Zoff è tornato sull'assegnazione della fascia di capitano a Giorgio Chiellini. Secondo quanto raccolto da La Stampa, l'ex portiere azzurro non ha dubbi: "La fascia resta un bel peso, dà tanto in termini di senso di responsabilità, a 360 gradi. Non si porta con leggerezza. Chiellini? Giusto così, per esperienza e carisma: il difensore della Juve è il giocatore adatto, presenze a parte. Cosa mi piace di lui? Ragazzo leale. Duro, ma leale".