Armando Broja, attaccante classe 2001 del Chelsea ma in prestito al Southampton, è il grande obiettivo del Napoli in caso di addio di Victor Osimhen. Gianfranco Zola lo presenta a Radio Kiss Kiss: Lo scudetto di trentadue anni fa con il Napoli fu pura magia. Raggiungere quel traguardo con il Napoli, al mio promo è stato una meraviglia. Il mio primo trofeo con Maradona e in una città splendida: è il trofeo del mio cuore. Dopo più di trent’anni quest’anno credevo che i partenopei, per qualità della rosa e gioco espresso potesse finalmente vincerlo ma non è mai semplice. Non è stato semplice con Diego, Careca ed Alemao, figurati adesso. Ma il lavoro di Luciano Spalletti e del Napoli non è in discussione”.