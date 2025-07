L’Inter si gode Calhanoglu: è troppo presto per dirsi addio

Finora sono tre i goal segnati contro il Milan da quando veste la maglia nerazzurra, il che significa ogni volta doppia dose di soddisfazione per gli interisti e altrettanta amarezza per i rossoneri. Hakan Calhanoglu ha fatto discutere tantissimo di sé a Milano, il suo passaggio da una sponda all’altra del naviglio (a parametro zero) ha creato anche momenti di tensione, basti ricordare i cori che Ibrahimovic (adesso dirigente) gli alimentò contro durante i festeggiamenti dello scudetto del Milan. Un attrito che per fortuna adesso si sta sgonfiando, anche se a guardarlo come affronta il derby si capisce che per Calhanoglu, quella contro i rossoneri, non sarà mai una sfida come tutte le altre. È stato così anche ieri, quando quasi da solo ha tenuto in piedi un intero reparto, viste le prestazioni non all’altezza da parte di Barella e Frattesi.

UN SACRIFICIO PER CALHA - La semifinale d’andata di Coppa Italia è stata un crescendo per il centrocampista turco, che nel secondo tempo si è anche tolto la soddisfazione personale di battere Maignan alla sua maniera, con una secca conclusione dalla distanza che il portiere francese ha intuito senza riuscire a respingere. Apoteosi, ammutoliti i 3/4 di San Siro rossenoro, in festa la Nord, ad applaudire quello che ormai è diventato un calciatore simbolo di questa squadra e una colonna per Simone Inzaghi, che per potergli dare continuità come regista ha accettato di fare a meno di Marcelo Brozovic, uno dei migliori play al mondo.

IN PIENO CICLO - E dire che fino a un mese le prestazioni del turco non avevano entusiasmato. Quella attuale, per statistiche e numero di partite giocate, è stata la peggiore stagione di Calhanoglu da quando veste la maglia dell’Inter. Ma da qualche settimana a questa parte Hakan ha nuovamente iniziato a esprimersi sui suoi livelli e quando gioca così diventa molto difficile pensare a un futuro centrocampo senza di lui, che è il pendolo e l’equilibratore di un reparto che sta costruendo le fortune di questo club. In quello che è un naturale processo di ringiovanimento e ridimensionamento degli ingaggi, sono molti quelli che hanno pensato che potesse essere giunto il momento dei saluti. L’anno scorso c’era stato l’interesse del Bayern e la sbandata aveva aperto comunque un piccolo caso. Adesso i tedeschi sembrano però defilati e con il Mondiale per Club che inizia a metà giugno è possibile che questa estate sia meno turbolenta rispetto a quella scorsa. Inzaghi è la persona che più di tutte si augura di poter contare ancora su Calhanoglu anche la prossima stagione, d’altronde l’Inter cambia faccia quando in campo c’è lui a scandire il ritmo di gioco e adesso che sta ritrovando la migliore forma fisica, il turco non perde occasione per dimostrarlo. La verità è che Calhanoglu ha per l’Inter un peso specifico enorme e se Marotta crede realmente in quel che dice, ovvero che il ciclo dei nerazzurri non è terminato e che siamo nel bel mezzo del cammino, allora questo Calhanoglu ha ancora tanto da poter dare.

