Sampdoria, addio ad Evani: si va verso la soluzione interna con panchina a Lombardo e Gregucci

Dopo giorni di voci, sondaggi e un’intervista piuttosto polemica rilasciata da Alberico Evani, la Sampdoria sembra pronta a sorprendere tutti con una scelta fuori dai radar per la panchina. L’opzione che sta prendendo quota è quella della continuità interna, con Attilio Lombardo confermato e promosso nel nuovo assetto tecnico, affiancato da Angelo Gregucci. Quest’ultimo, già collaboratore di Evani nella scorsa stagione, verrebbe valorizzato in un ruolo operativo al fianco di Lombardo, segnando così una virata netta rispetto agli scenari ipotizzati nelle ultime ore e che raccontavano la possibilità di un approdo di Foti sulla panchina.

La conferma di Lombardo rappresenterebbe una scelta di coerenza, premiando il lavoro svolto in silenzio durante un finale di stagione travagliato. In questo schema troverebbe spazio anche Andrea Bertelli, preparatore atletico apprezzatissimo all’interno dello spogliatoio e considerato uno degli artefici della brillante condizione fisica mostrata dalla squadra nei playout. Il suo lavoro è stato ritenuto fondamentale per l’obiettivo salvezza e la sua permanenza rientra in un progetto che vuole dare solidità al gruppo e continuità metodologica.

L’altra faccia della medaglia è rappresentata dall’addio, sempre più probabile, di Alberico Evani. Il rapporto con la dirigenza si è incrinato, anche a causa di dichiarazioni pubbliche che non sono passate inosservate a Genova. Domenica l'allenatore aveva affermato in un'intervista: "Con la dirigenza ci siamo visti, non mi hanno detto nulla ma ho capito che non continueremo insieme. Per come era cresciuta la squadra questo sarebbe potuto essere un ottimo punto di partenza“. La separazione sembra ormai questione di tempo: si va verso una chiusura dell’avventura doriana per l’ex tecnico azzurro, nonostante l'impresa salvezza