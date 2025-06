Sfida sospesa definitivamente: la Sampdoria vince 2-0 e si salva, Salernitana retrocessa in Serie C

È finita nel peggiore dei modi la sfida fra Salernitana e Sampdoria, ritorno dei playout di Serie B. Sul punteggio di 2-0 in favore della formazione blucerchiata, la partita è stata sospesa al 66' per lancio di fumogeni e seggiolini in campo da parte dei tifosi campani.

Le squadre erano riuscite a rientrare in campo, ma Doveri è stato costretto a sospendere di nuovo la partita, questa volta definitivamente.

La partita termina dunque 2-0 per la Sampdoria (la società ligure otterrà, con ogni probabilità, il 3-0 a tavolino) con i blucerchiati che così si salvano, mentre la Salernitana retrocede in Serie C.

TABELLINO

SALERNITANA-SAMPDORIA 0-2

MARCATORI: 38' Coda (Sam), 49' Sibilli (Sam)

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione (46' Tongya), Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano (64' Verde), Raimondo (64' Simy); Cerri. All. Marino.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Venuti, Yepes, Meulensteen, Vieira, Depaoli; Sibilli; Coda. All. Evani.

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: -

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

66' - La sfida riparte, ma viene sospesa una seconda e una terza volta a causa del lancio di fumogeni e seggiolini da parte dei tifosi granata presenti all'Arechi. Alla fine, la partita viene sospesa definitivamente ( QUI TUTTI I DETTAGLI )

60' - Match sospeso per il lancio di fumogeni

49' - RADDOPPIO DELLA SAMPDORIA! Su calcio d'angolo, Coda impegna Christensen che respinge il suo tentativo, ma non il tap-in vincente di Sibilli che firma il raddoppio con un tiro preciso

38' - GOAL DELLA SAMPDORIA! La Salernitana vede annullarsi una rete e subito dopo i blucerchiati segnano: su cross di Sibilli, un rimpallo fra la difesa campana e Meulensteen favorisce Coda che sfrutta l'occasione e porta in vantaggio la sua squadra con una conclusione al volo potente. Questa volta Christensen non può intervenire. Tutto confermato anche dopo il check del Var che non ha ravvisato alcun fallo di mano da parte di Meulensteen

34' - GOAL ANNULLATO ALLA SALERNITANA! Interviene il VAR e annulla la rete inizialmente segnata da Ferrari: su cross da calcio d'angolo, c'è un tocco di mano da parte del difensore della Salernitana, appena prima del suo tap-in sotto porta con cui aveva battuto Ghidotti

32' - Vieira replica subito, ma ancora una volta trova la pronta opposizione del portiere padrone di casa

31' - Vieira tenta il tiro dalla distanza, ma Christensen si supera con una parata spettacolare

21' - Ghidotti compie un vero e proprio miracolo, distenendosi sulla conclusione potente e angolata di Soriano

17' - Altra grande chance per la Sampdoria: Meulensteen ci prova ancora con un tiro dalla distanza, ma Christensen si fa trovare pronto e para ancora una volta

9' - La prima occasione del match è un tiro da fuori area di Sibilli, parato in tuffo da Christensen

