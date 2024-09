Abraham è già fondamentale. E il Milan studia come tenerlo

Getty Images

in meno di un mese. Dai compagni di squadra a Fonseca,. Tammy si è calato subito nella nuova realtà anima e corpo, basti pensare che è stato determinante contro la Lazio con un assist senza aver svolto nemmeno un allenamento con il resto della squadra.sia nella partecipazione al gioco della squadra che nel rifinire le azioni offensive.Per il lavoro che svolge per la squadra, facendo leva sulle proprie caratteristiche fisiche e tecniche, Abraham è già fondamentale per il Milan. Bravo nel legare i reparti e nel far salire la squadra nei momenti di difficoltà. A fare la differenza però è. Nelle gerarchie iniziali il classe 1997 doveva rappresentare un’alternativa, seppur di livello, al titolare Morata ma allo stato attualeal pari dello spagnolo. E l’intesa tra i due cresce e fa ben sperare in vista di una stagione così piena di appuntamenti di lusso tra serie A e Champions League.

184 minuti divisi in 4 partite in campionato con 1 gol e 2 assist a referto. Abraham ha avuto un ottimo impatto al Milan e con il tempo potrà migliorare anche in termini realizzativi per tornare definitivamente ai livelli della prima stagione alla Roma.. Una scelta dettata dal poco tempo a disposizione per chiudere l’operazione ma che non sposta nullaanche nelle stagioni a venire. Tammy in rossonero sta ritrovando quelle sensazioni che gli erano mancate sopratutto nell’ultima annata: fiducia da parte dell’allenatore e della dirigenza, grande empatia con i compagni di squadra e i tifosi.Ma con prestazioni di questo livello Tammy potrebbe convincere il club ad accelerare le operazioni.