Adani: "Juventus? Inconcepibile mettere pressione a Motta per vincere lo Scudetto dopo qualche vittoria"

Mondadori Portfolio via Getty Images

, ex difensore e attuale commentatore, sia sul web che come ospite fisso della Domenica Sportiva, ai microfoni della DS commento il momento dellae di, dopo la pesante sconfitta subita contro l': ". Come è possibile creare questi presupposti per poi buttare giù tutto dopo questa sconfitta?".Adani prosegue, come riportato da Virgilio.it: "La partita con l’Atalanta, anche se fosse finita in vittoria per i bianconeri, non era meritevole della valutazione complessiva generale sul percorso fatto finora e proiettato verso il possibile scudetto. Il percorso disarà visto come positivo da forse solo il 10% degli addetti ai lavori, per poi illuderlo e mettergli pressione che potesse anche vincere lo scudetto.".

E ancora: "Io parlo della valutazione generale e gli stessi che avranno anche avuto il sogno scudetto, ad inizio campionato, avranno poi capito che non erano in grado di poterlo raggiungere. Dopo qualche vittoria trovo, non si può stimolare la vittoria di un campionato dopo un percorso così deludente di Thiago Motta. A me sembra che ‘sogno o delusione’ sia settimanale e non valutato complessivamente in un percorso fatto da inizio campionato".