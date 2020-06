In attesa che il campionato riprende e che si riesca a portare a termine questa travagliata stagione, i club di Serie A muovono i primi passi anche sul fronte mercato.



Non fa eccezione il Genoa che segue sempre con molta attenzione anche i tornei minori alla ricerca di nuovi talenti da lanciare nel grande calcio. Tra i profili recentemente scansionati dagli osservatori rossoblù c'è anche quello di Gabriel Charpentier, 21enne attaccante francese di proprietà di un club lettone, lo Spartaks Jurmala, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito all'Avellino.



Il Grifone avrebbe già trovato un'intesa di massima con il giocatore pur non avendo ancora stipulato alcun contratto con lui. Una circostanza quest'ultima destinata ad alimentare le speranze di un altro club di A, molto attento sul franco-congolese. Secondo TheWam.net, Charpentier piace infatti da tempo anche alla Lazio, con il presidente Claudio Lotito disposto a prelevarlo per poi girarlo alla Salernitana e valutarne al meglio la crescita.



Giunto in Irpinia la scorsa estate, Charpentier nell'ultimo torneo di Serie C ha messo a segno sei reti in 15 incontri prima che la rottura del legamento crociato ne interrompesse prematuramente la stagione.