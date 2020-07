Sembra ormai soltanto una questione di formalità l'acquisto da parte del Genoa di Gabriel Charpentier.



Il club rossoblù avrebbe definitivamente superato la concorrenza della Lazio nella corsa al 21enne attaccante francese reduce da una stagione in prestito all'Avellino ma di proprietà dei lettoni dello Spartaks Jurmala. A confermare come la trattativa sia ormai in dirittura d'arrivo è stato il suo agente, Giuseppe Cannella. In un'intervista al portale TuttoReggina.com, il procuratore ha anche spiegato come il suo assistito possa sbarcato in riva allo Stretto: "Ha fatto bene in Italia, lo hanno richiesto in A tra cui il Genoa. Alla fine di queste giornate del massimo campionato può essere che diventi del Genoa perché ci sono degli accordi. Hanno chiesto notizie tante squadre di B tra cui la Reggina dove c'è Taibi, è stato il mio braccio destro a Modena. Nel calcio fin quando non ci sono le firme non possiamo sbilanciarci. Se è pronto per un campionato di vertice in Serie B? Fisicamente è a posto, ha voglia e carattere. Devo fare i complimenti per il mercato della Reggina, comunque Charpentier andrebbe di corsa a lottare a Reggio. Lui non ha problemi di adattamento, la piazza amaranto è un sogno per tutti".