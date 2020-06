Gabriel Charpentier è ormai un giocatore del Genoa. Mancano ancora gli ultimi dettagli ma la trattativa per portare il 21enne attaccante francese in rossoblù si può tranquillamente definire conclusa.



Nei giorni scorsi il Grifone ha raggiunto l'intesa con lo Spartaks Jurmala, club lettone che detiene il cartellino del centravanti transalpino reduce dalla positiva stagione in prestito all'Avellino. Le buone prestazioni in maglia biancoverde avevano attirato su di lui le attenzioni anche della Lazio, disposta a prelevarlo a titolo definitivo per poi girarlo temporaneamente alla Salernitana. Il Genoa però è stato più lesto dei biancocelesti e con una spesa di poco più di un milione ha convito lo Jurmala a cedergli il giocatore.



Prima di approdare in rossoblù, tuttavia, Charpentier farà almeno una tappa intermedia. Preziosi ha infatti già da tempo promesso il ragazzo in prestito alla Reggina, neopromossa in Serie B.