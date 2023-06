Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali e di Davide Frattesi, ha parlato al termine dell'incontro con il Sassuolo per il futuro del centrocampista neroverde: “Abbiamo parlato un po’ per capire le alternative, come portare avanti la trattativa”.



In Inghilterra danno Tonali fatta al Newcastle...

“Qui sono venuto a parlare di Frattesi”.



Tutte su Frattesi, da Juve a Inter, Milan, Roma.

“Diciamo che tutte stanno più o meno allo stesso punto, forse una più avanti”.