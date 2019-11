Marash Kumbulla, difensore albanese del Verona, classe 2000, è una delle rivelazioni di questa prima parte di Serie A. Gianni Vitali, agente dello scaligero, ha parlato della situazione di mercato del suo assistito ai microfoni di FC Internews:



Kumbulla è seguito dall’Inter?

“Sì, l’Inter lo sta seguendo e monitorando. La società nerazzurra è sempre molto attenta ai giovani profili che si mettono in luce nella massima serie e in tutti gli altri campionati”.



C’è qualcosa in più o si tratta di semplice monitoraggio?

“In questo momento non ci sono trattative in ballo tra Inter ed Hellas Verona”.



Cosa potrà succederà a fine stagione?

“È difficile dirlo ora: il Verona è un club solido e farà le sue valutazioni a fine campionato”.



Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile?

“Il mercato è fatto di opportunità: se ce ne saranno le prenderanno in considerazione”.



Gli interessamenti per Kumbulla da dove arrivano?

“Dall’Italia e dall’Europa”.



È stata già stabilita una valutazione?

“Non è stata ancora fatta perché non ci sono state società che si sono messe al tavolo a parlarne concretamente con il club scaligero”.