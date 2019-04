Frenkie de Jong, centrocampista dell'Ajax che dal 1° luglio vestirà la maglia del Barcellona, ha parlato del possibile approdo in blaugrana del compagno di squadra e connazionale Matthijs de Ligt. Il difensore classe '99 piace da tempo anche alla Juventus, ma il club catalano è in pole position. “De Ligt con me al Barcellona? Non mi riguarda”, le parole di De Jong riportate da Sport: “E’ lui che deve scegliere e io non interferirò nella sua decisione”.