Welcome back, John van ‘t Schip! — AFC Ajax (@AFCAjax) October 30, 2023

L'ultimo in classifica in Eredivisie prova a ripartire: l'ex giocatore dei Lancieri(visto anche in Italia con la maglia del Genoa) è il nuovo allenatore ad interim fino al termine della stagione, successivamente assumerà una posizione nella direzione tecnica fino al 2025.