Ivan Leko, 41enne allenatore croato con esperienze in Grecia e Belgio, vola negli Emirati Arabi Uniti: ha lasciato il Bruges, appena condotto al 2° posto nel campionato belga, per firmare un contratto biennale coi vicecampioni del Mondo dell'Al Ain (squadra che ha perso la finale del Mondiale per Club 2018 contro il Real Madrid).