L'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini ha concesso un'intervista a Tuttosport. Tra gli argomenti toccati, il rendimento avuto sino ad oggi da Sandro Tonali, fiore all'occhiello dell'ultima campagna acquisti rossonera. "La sua timidezza deve essere messa da parte per diventare parte integrante di questo Milan, è un grande giocatore, con grande potenzialità. Per certe caratteristiche mi assomiglia".



Sulle difficoltà a imporsi da titolare: "Il Milan con Bennacer e Kessie ha trovato un equilibrio. Tante volte la scelta è più di squadra che sul valore del singolo. Il Milan ha fatto un grande investimento, un grande colpo continuo a sostenerlo. Deve lavorare con grande passione, non pensando alle tante belle parole. Deve pensare che ha avuto una grande possibilità in una società che crede in lui".