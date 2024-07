Ali Jasim, gol decisivo alle Olimpiadi con l'Iraq: alla scoperta del giovane talento del Como

Getty Images

Mercoledì 24 luglio 2024 è unin Francia. Entrato dalla panchina al 58', dopo 17 minuti al 75' si accentra palla al piede dalla fascia sinistra, salta un avversario in dribbling e sorprende il portiere con un destro rasoterra sul primo palo.- Poche ore prima il Como aveva annunciato il suo ingaggio. Dopo aver completato lefino a giugno 2027.Ha debuttato nel massimo campionato iracheno a soli 14 anni di età. Arriva dall'Al-Kahrbaa, ma nella scorsa stagione ha giocato in prestito all'Al-Quwa Al-Jawiya, dove ha segnatoin 13 presenze, mentre con l'Under 23 è a quota 7 reti in 11 presenze laureandosi capocannoniere alla Coppa d'Asia di categoria.

- Ali Jasim non vede l'ora di giocare in Italia:Si tratta di una tappa importante nella mia carriera calcistica e sono grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto e aiutato a raggiungere questo traguardo. Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo in Italia e non vedo l'ora di dare il meglio di me con il Como. Vorrei ringraziare l'allenatore Cesc Fabregas e la dirigenza per la fiducia che hanno riposto in me e prometto di lavorare duramente per raggiungere il successo con il club e rendere orgoglioso il popolo iracheno. Grazie a tutti voi per il vostro continuo sostegno".

e che abbia il potenziale per crescere rapidamente qui con noi a Como. Ha già dato prova di grandi prestazioni in nazionale e in Asian Champions League e speriamo che questo si traduca in un impatto in Italia il prima possibile nella prossima stagione".