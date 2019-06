Massimiliano Allegri sta già pensando al futuro, che potrebbe parlare inglese. Almeno stando all'indiscrezione riportata dal settimanale Chi, secondo il quale l'ormai ex allenatore della Juve starebbe prendendo lezioni di inglese in vista di un possibile approdo in Premier League.



POSSIBILI DESTINAZIONI - Le squadre che possono permettersi un profilo di alto livello come quello di Allegri, però, non sono molte. La lista delle pretendenti, infatti, si può ridurre alle due squadre di Manchester, con il possibile scambio di allenatori tra Juve e City, con Guardiola sogno nemmeno troppo proibito del club bianconero; al Chelsea, che potrebbe valutare un nuovo profilo italiano dopo quelli di Conte e Sarri. Ultima possibilità, che rappresenterebbe ancora una volta uno scambio con la Juve, è quella del Tottenham, che in caso di addio di Pochettino direzione Torino si fionderebbe su Allegri. Scuola di inglese, insomma, per un Max che non vuole fermarsi davvero mai...