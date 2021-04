Un mese per riconquistare la Juventus, almeno in quota. Massimiliano Allegri va di gran passo verso il ritorno secondo i betting analyst, che in poco più di 30 giorni hanno completamente rivisto le previsioni sul tecnico toscano. Complici le battute d’arresto di Pirlo e l’uscita di scena del Bayern Monaco, il ritorno di Allegri a Torino si è fatto progressivamente strada nelle scommesse sulla sua prossima squadra, dove all’apertura delle giocate, riferisce Agipronews, la Juve era lontana a 7,50. Stamattina, dopo i tagli delle ultime settimane, l’offerta è stata portata a 2,00, la quota più bassa raggiunta finora. A perdere terreno è stato invece il Real Madrid - adesso a 5,00 - ma soprattutto la Roma, che dopo il 3,50 di fine marzo è salita a 6,50. In secondo piano sono scivolati anche Arsenal e Napoli, oggi entrambi a 7,50.