Il futuro di Carlo Ancelotti non è più così blindato, con il Real Madrid che si interroga e il Brasile che lo tenta e resta sullo sfondo. Non a caso la Seleçao ha nominato Menezes, un ct ad interim. Per sostituirlo tra i candidati c'è il solito Zinedine Zidane, Raul, che ora è alla guida del Real Madrid Castilla, Xabi Alonso del Bayer Leverkusen e Mauricio Pochettino.