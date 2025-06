Cos'è e come funziona il parametro zero

"Gran colpo a parametro zero". "Può firmare a parametro zero". "Sarà libero a giugno a parametro zero". Quante volte parlando di calciomercato abbiamo scritto e letto questa tipologia di frasi? Tante soprattutto negli ultimi anni in cui il campionato italiano ha perso molto potere d'acquisto.Quando si parla di parametro zero si fa riferimento ad una particolare situazione contrattuale dei tesserati nei confronti di una società., del proprio accordo di lavoro,o penali. Il parametro economico è quindi portato a zero.

Prima del 1995 questa formula non esisteva. L'origine del termine è strettamente legata alla sentenza Bosman, una decisione della Corte di Giustizia Europea proprio del 1995 che ha dato ragione al calciatore belgae che ha trasformato il mercato dei trasferimenti. Prima di questa sentenza, infatti, anche i giocatori che avevano completato il loro contratto con un club non potevano trasferirsi liberamente e la squadra che li voleva tesserare doveva comunque pagare un'indennità di trasferimento al club di origine. La sentenza Bosman eliminò questo parametro.

Un calciatore che vuole cambiare squadra a parametro zero e quindi aspettare la fine del contratto in essere, può trattare con i club interessati già prima della scadenza che, solitamente per la Uefa è fissata al 30 giugno di ogni anno. Ma da quando un club che vuole firmare un giocatore a parametro zero può trattare con un calciatore? La Fifa ha regolarizzato questa possibilità e