Marco Giampaolo sbaglia raramente la valutazione su un talento. E un anno fa, in tempi non sospetti, raccontava le sue sensazioni su: "Mi ricorda Skriniar, ha qualità e talento puro. Va aspettato", parola dell'allenatore della Samp quando ancora non lo aveva lanciato da titolare.come vi abbiamo raccontato: il ds Ausilio si è mosso con intermediari e agenti, senza dimenticare l'ottimo rapporto con la Sampdoria che aiuta in questa operazione. Ma non è un caso che i nerazzurri stiano spingendo, anzi...- L'Inter ha fretta perché vorrebbe prenotare al più presto questo difensore, ma partita dopo partita aumentano le pretendenti. Dalla Premier League sono partite le prime chiamate informative, il vero agguato però è quello dellache si è attivata da settimane su Andersen.Qui nasce il testa a testa con l'Inter:, ha già in mente una prima offerta che comprenderebbe l'idea di, da capire se per tutta la prossima stagione con un'operazione 'alla Caldara', poi ceduto al Milan. La carta Audero è tra le varie opzioni inseribili nel discorso, ma Ferrero pretende una valutazione da, al momento senza strette di mano o accordi. L'Inter spinge e accelera, la Juve sta entrando in scena. La corsa per arrivare ad Andersen è appena iniziata...