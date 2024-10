Andrés Iniesta dice basta: l'8 ottobre annuncerà l'addio al calcio

coming soon 81024pic.twitter.com/H0eaSKkTwU — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 1, 2024

Dopo una carriera spesa interamente coi colori del Barcellona addosso, dal settore giovanile fino alla prima squadra, e con quelli della nazionale spagnola, prima del trasferimento nel 2018 in Giappone – al Vissel Kobe – e poi negli Emirati Arabi nella stagione 2023/2024., 57 reti segnate edHa continuato a vincere pure in Giappone (una Coppa dell'Imperatore ed una Supercoppa), ma ha lasciato soprattutto una traccia indelebile nel suo modo di interpretare il gioco ed il ruolo di centrocampista con una qualità ed una classe infinite.Martedì 8 ottobre sarà dunque il giorno dell'addio, a distanza di due due mesi dalla conclusione della sua ultima avventura in giro per il mondo, dopo la quale Iniesta era rimasto senza contratto. A 40 anni si chiude un'altra pagina epica di questo sport.