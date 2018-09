Intervenuto in occasione di un evento legato a sport, marketing e comunicazione, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato degli obiettivi a medio termine del club nerazzurro: “La Juventus? La stiamo inseguendo, ci proviamo, ci dobbiamo provare, siamo la squadra del Triplete e anche dal punto di vista organizzativo stiamo lavorando su un progetto per avvicinarci a loro, in questo momento forse i più forti al mondo. Noi abbiamo la nostra identità e ci confrontiamo per poterli battere, la società ha un gruppo dirigente all’altezza per sfidare i più forti. Anche con le nostre iniziative di Media Inter c’è tutto un lavoro enorme. Certo, quel giorno che la Juve ha annunciato Ronaldo e spostato milioni di follower…”.