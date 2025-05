Cosa serve all'Inter per vincere lo scudetto

GETTY

The Last Dance. L’ultimo ballo per lo scudetto si gioca tra lo stadio Sinigaglia di Como e il Maradona di Napoli: a dividerli ci sono 750 km, a unirli la stessa passione ed emozione di tanti tifosi pronti a riempire i due stadi. Perché,e, curiosità, entrambi gli allenatori che si stanno giocando la vittoria del campionato sono squalificati: Conte e Inzaghi vivranno dalla tribuna la gara che può consegnare loro il titolo.

- Dopo aver perso il primo posto in classifica qualche settimana fa, l'Inter è costretta a inseguire il Napoli.: gli azzurri sono primi a 79 punti, l'Inter dietro a -1 e deve sperare che il Napoli non vinca col Cagliari; se dovesse succedere, qualsiasi risultato dei nerazzurri sarebbe inutile. In caso di vittoria dell'Inter e non vittoria della squadra di Conte, però, la classifica verrebbe ribaltata con Inzaghi campione d'Italia per la seconda volta di fila.

- Quello che filtra sulla probabile formazione dell'Inter è che Inzaghi stia pensando anche - e soprattutto - alla(e se da Napoli dovessero arrivare notizie positive per i nerazzurri). Tra i pali dovrebbe esserci Martinez e non Sommer, Carlos Augusto braccetto con de Vrij e Bisseck; Calhanoglu e Dimarco sono gli unici titolari che vanno verso la titolarità a Como, insieme a loro, a centrocampo, dovrebbero esserci Darmian, Asllani e Zalewski nel ruolo di mezz'ala. Davanti spazio alla coppia inedita Taremi-Correa.