Cosa serve al Napoli per vincere lo scudetto

The Last Dance. L’ultimo ballo per lo scudetto si gioca tra lo stadio Sinigaglia di Como e il Maradona di Napoli: a dividerli ci sono 750 km, a unirli la stessa passione ed emozione di tanti tifosi pronti a riempire i due stadi. Perché,e, curiosità, entrambi gli allenatori che si stanno giocando la vittoria del campionato sono squalificati: Conte e Inzaghi vivranno dalla tribuna la gara che può consegnare loro il titolo.

- Il Napoli di Antonio Conte non deve fare troppi calcoli per conquistare il suo secondo scudetto negli ultimi tre anni:, e probabilmente lo farà con le seconde linee in vista della finale di Champions League in programma sabato 31 maggio contro il Psg. Al Napoli andrebbe bene anche il pareggio, a patto che i nerazzurri non vincano contro la squadra di Fabregas; Conte può anche perdere, ma per vincere il campionato l'Inter dovrebbe finire ko a Como.

- Conte se la gioca con i titolari, mandando in campo la stessa formazione che una settimana fa ha pareggiato a Parma fallendo il primo match point per il tricolore. Non dovrebbero esserci cambi nell'undici azzurro, con Olivera confermato centrale di difesa al fianco di Rrahmani, Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce; in mezzo al campo Anguissa e Gilmour con Politano e McTominay sulle fasce: l'ex Manchester si accentrerà da mezz'ala con Politano più avanzato nel tridente insieme a Lukaku e Raspadori.