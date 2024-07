Apoteosi spada: le ragazze dell'Italia vincono l'oro al minuto supplementare contro la Francia!

Redazione Calciomercato

La decima medaglia italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024 è forse quella più bella fin qui: non solo perché è d', e si tratta del secondo dopo quello del ranista Martinenghi, ma perché, e soprattutto perché il trionfo è arrivato, dopo essere state sotto di addirittura quattro punti dopo il sesto assalto.sono i nomi delle atlete che hanno scritto stasera il proprio nome nel medagliere olimpico e nella storia della spada e dello sport italiano. Bronzo per la Polonia, argento per la Francia che ha accarezzato a lungo il trionfo casalingo.

Primo assalto, Santuccio-Candassamy 3-2. Secondo assalto Rizzi-Mallo Breton 2-4 (parziale 5-6). Terzo assalto Fiamingo-Vitalis 0-3 (5-9). Quarto assalto Rizzi-Candassamy 5-3 (10-12). Quinto assalto Santuccio-Vitalis 3-3 (13-15). Sesto assalto Navarria-Mallo Breton 2-4 (15-19). Settimo assalto Rizzi-Vitalis 5-2 (20-21). Ottavo assalto Navarria-Louis Marie 4-2 (24-23). Nono assalto Santuccio-Mallo Breton 4-5 (29-29). Poi la stoccata decisiva della Santuccio nel minuto supplementare.