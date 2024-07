Redazione Calciomercato

L'Italia è d'argento nella ginnastica artistica a squadre! Solo la divina Biles sopra le Fate

Angela Andreoli, Alice D'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa: sono queste le cinque firme sull'impresa d'argento dell'Italia nella ginnastica artistica a squadre, che non arrivava sul secondo gradino più alto del podio da Amsterdam 1928. E questa volta avrebbe potuto anche essere oro, se la medaglia più preziosa non fosse una semplice formalità per l'imbattibile Simone Biles, stella degli Stati Uniti.



Le Fate, così sono chiamate le componenti della squadra azzurra, sono riuscite ad avere la meglio su Gran Bretagna (quarta) e Brasile (terzo) con una stupenda esibizione nel corpo libero all'ultima rotazione, dopo volteggio, parallele asimmetriche e trave. La Cina, altra pretendente alle medaglie, non è arrivata nemmeno al legno, mentre si sono dimostrati inarrivabili gli USA guidati dalla loro fuoriclasse. Non è oro, ma è comunque storia per l'Italia.



