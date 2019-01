Matteo Darmian bloccato, Leonardo Spinazzola sbloccato. Queste le notizie delle ultime ore in casa Juve, raggiunto l'accordo con giocatore e United. Ma manca ancora qualcosa, sia sul fronte Darmian che su quello Spinazzola, che in casa Bologna coinvolge pure Riccardo Orsolini. Ma le manove a sinistra non finiscono qui: da Marcelo ad Alex Sandro fino a Emerson Palmieri. Scopri tutti i retroscena nel video di Nicola Balice.