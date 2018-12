L'Arsenal si fa avanti per Alex Sandro, nonostante il fresco rinnovo del terzino brasiliano con la Juventus fino al 2023. Sulle sue tracce c'era già da tempo l'interesse del Psg e soprattutto del Manchester United.



Se il rinnovo con la società bianconera poteva in un primo momento aver allontanato l'ipotesi di una sua possibile cessione, come riportato da Goal.com, c'è da registrare un forte interessamento da parte dell'Arsenal, che vede in lui, il perfetto sostituto di Nacho Monreal, ormai in avanzamento con l'età e di Sead Kolasinac, che sembra aver perso quel dinamismo che nell'altra fascia possiede Bellerin. Ovviamente la Juventus non farà sconti per il terzino brasiliano, ma di sicuro il rinnovo non ha fermato le voci di mercato nei suoi confronti.