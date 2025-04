Ex Juventus, per Paul Pogba spunta l'ipotesi Bayern Monaco: i dettagli

, dove il centrocampista francese ex Juventus si trova da qualche settimana per definire in ogni dettaglio una preparazione atletica che gli consenta di essere fisicamente pronto per l'inizio della prossima stagione,Terminata lo scorso 10 marzo la squalifica per assunzione di sostanze dopanti arrivata nel 2023, il classe 1993Ora è in attesa della chiamata giusta e di una nuova opportunità per rilanciare una carriera che, dopo la conquista del Mondiale nel 2018 con la Francia, è andata pericolosamente in declino.Superati i tanti problemi fisici, principalmente al ginocchio, e le conseguenze psicologiche delle tante vicissitudini del periodo al Manchester United – compresa la depressione da lui confessata in una recente intervista a– e della vicenda personale che lo ha visto coinvolto in un tentativo di estorsione a cui avrebbe partecipato pure il fratello Mathieu,, un Empoli-Juventus valido per la terza giornata di Serie A. Poi l'esito di un controllo al quale era stato sottoposto al termine del match con l'Udinese del 20 agosto pose fine, di fatto, alla sua seconda esperienza in bianconero. Ora ad attenderlo, secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Deutschland,La tv tedesca ha rilanciato nelle ultime ore la suggestiva ipotesi che la società bavarese possa puntare sulla voglia di rilancio di Pogba e sullaNella ricostruzione di Sky Deutschland, una delle ipotesi al vaglio delle parti è di sottoporre a Pogba un contratto legato al rendimento in campo ma anche agli effetti commerciali dell'affare. Tra le idee alternative che conducono alla MLS e all'Arabia Saudita, un ritorno in grande stile al Bayern Monaco non è da scartare.Del resto, a proposito del proprio futuro sportivo, Pogba ha parlato in questi termini a GQ France: "Queste prove mi hanno dato una determinazione in più. Mi sento come un bambino che vuole diventare un professionista. Sono tornato ad essere il piccolo Paul Pogba di Roissy-en-Brie, che lascerà il segno".