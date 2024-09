Arsenal, Tomiyasu diventa un'occasione sul mercato: Inter e altre due big italiane sull’ex Bologna

Redazione Calciomercato

Tutte a caccia di un nuovo difensore centrale.attendono la riapertura del mercato di gennaio per provare a cogliere delle occasioni interessanti per rinforzare i propri reparti difensivi. Una, molto interessante, può arrivare da Londra:è pronto a lasciare l’Arsenal. Il 25 enne jolly difensivo giapponese con l’arrivo di Riccardo Calafiori ha visto ridursi drasticamente lo spazio a disposizione per giocare.

Mikel Arteta ha sempre riposto grande fiducia in Takehiro Tomiyasu che con la maglia dei Gunners ha collezionato 83 presenze, segnando 2 gol e realizzando 6 assist. Qualche problema fisico di troppo aveva frenato il giapponese che non è quasi mai stato un titolare fisso per l’Arsenal ma un giocatore importante sicuramente sì. Ora, a tre anni dal suo arrivo a Londra, i tempi sono maturi per un addio:a livello di costi. La valutazione si aggira suiE dopo aver fatto molto bene con la maglia del Bologna sarebbe anche felice di poter tornare a giocare in serie A.