David Luiz lascia l'Arsenal. Il difensore brasiliano non resterà ai Gunners, coi quali ha il contratto in scadenza al termine della stagione, pronto per una nuova avventura. Queste le parole di Mikel Arteta, tecnico dei londinesi: "E' un giocatore che ha vinto tutto nel calci. Ho avuto il privilegio di lavorare con lui per 18 mesi, andavamo molto d'accordo, abbiamo passato dei bei momenti insieme, è stato davvero d'aiuto. Abbiamo avuto dialoghi molto chiari negli ultimi mesi. Abbiamo preso una decisione importante lo scorso anno, prolungando il contratto in un momento difficile causa Covid, con gli ingaggi tagliati e tutto il resto. Ha dato il suo meglio, l'ho aiutato il più che ho potuto, e anche il club lo ha fatto. Dopo le conversazioni, abbiamo deciso che era il meglio da fare adesso".