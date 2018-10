Il centrocampista classe '90 dell'Arsenal Aaron Ramsey, in scadenza di contratto a giugno 2019, è tornato a parlare del suo futuro alla stampa inglese: "In questo momento non penso ad altro che dare il meglio per questa squadra, vedremo quello che mi riserverà il futuro. Nel calcio queste situazioni capitano spesso, ma non c'è nulla che mi distolga dal mio lavoro".