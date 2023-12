Le parole sono dell'agente del giocatore, Federicoche ha sottolineato come il centrocampista brasiliano, oggi in prestito dallaalla, abbia ritrovato quella continuità di rendimento, minutaggio e soprattutto salute fisica, che gli sta permettendo di giocare senza soste e tornare ai livelli che avevano convinto prima il Barcellona e poi il club bianconero (a prescindere dalla valutazione del cartellino) a puntare su di lui. Una stagione fin qui positiva e che apre inevitabilmente diversi scenari in vista di giugno anche seIntervistato a margine della riunione dell'Assoagenti a Milano, il procuratore di Arthur ha confermato la difficile situazione legata alla clausola di riscatto: "La Fiorentina ha sempre avuto un approccio molto intelligente al mercato, anche in termini diperò lui si trova benissimo con la società, allenatore e la città. Ora facciamogli godere di questa stagione e di questa serenità".Arthur è in prestito oneroso da 2 milioni di euro + 2 di bonus conE il costo del cartellino in realtà non sarebbe un grosso problema anche se le cifre sono comunque alte per gli standard viola. Il problema più grosso, infatti,Il monte ingaggi della società viola prevede 2,5 milioni di euro di massimo per ciascun giocatore e la forbice oggi è difficilmente colmabile. Solo con uno sconto da parte del giocatore la permanenza a Firenze sarà possibile, altrimenti tornerà a Torino e con altri due anni di contratto a disposizione per rimettersi sul mercato.