Reduce dall'ottima vittoria sul campo del Napoli (0-3 sabato sera al Maradona),(domani è in programma l'altra semifinale di andata tra Juventus e Lazio, ndr). Oggi, nel penultimo allenamento prima della partenza, le porte del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia si sono aperte per accogliere i tifosi nerazzurri per la seduta programmata: tantissimi, circa 2000, i sostenitori che negli ultimi minuti sono accorsi per sostenere la squadra di mister Gasperini in vista dell'importante gara del Franchi.Presenti, assieme alla squadra che ha risposto con entusiasmo al saluto dei tanti tifosi, anche il ds Tony D'Amico, l'ad Luca Percassi e il dg Umberto Marino.