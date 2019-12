Quando tifosi e addetti ai lavori bergamaschi l'hanno visto scendere in campo le prime volte con la maglia dell'Atalanta, il pensiero è stato: "Bene, con Malinovskyi un altro nuovo acquisto che si è subito ambientato e ben inserito nel gioco della squadra, ci sarà utile".



TUTTE LO VOGLIONO- E invece no, perché il laterale mancino in prestito alla Dea con diritto di riscatto dal Siviglia, dopo quei 75' non è stato più schierato. Lui cerca spazio e minutaggio nelle gambe ma intanto ascolta le prime sirene del mercato di gennaio: Guilherme Arana infatti è nel mirino di ben sei squadre. Se l'Atalanta lo vuole tenere come rinforzo di lusso dovrà dissuadere Corinthians, Gremio, Palmeiras, CSKA, Zenit ed Espanyol.