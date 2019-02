Roberto Inglese sempre più verso l’Atalanta. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il club bergamasco si è già mosso per l’attaccante del Parma in vista di un’eventuale sostituzione di Duvan Zapata. Il Napoli, che detiene ancora il diritto di controriscatto dal Parma, è pronto a trattare con l’Atalanta. Plusvalenza in arrivo per il Napoli, che ha acquistato il giocatore per 10 milioni più 2 di bonus.