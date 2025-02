Atalanta-Cagliari, le pagelle di CM: Mina sventa tutto, Gasperini non trova la chiave!

Getty Images

disoccupato nel primo tempo, nella ripresa si distende un paio di volte ma niente a che vedere con l'impegno d'andata.prova a sorprendere tutti con un tiro da fuori di destro e per poco non ci riesce.: lavoro di fino davanti alla porta.poche incursioni, poca spinta, qualche palla persa.come esterno offensivo rende di più, propositivoabile a conquistare angoli e farsi spazio in sintonia con Vlahovic).esordio assoluto in campionato da titolare, qualche duello vinto ma nessuna idea per l'attacco, eppure conosceva la sua squadra).

non si vede per tutto il primo tempo, solo un tiro nella ripresa anche se avanza sulla trequarti.pochi affondi, appena rientrato deve tornare a rodare.suo è l’unico tiro in porta del primo tempo, ma avrebbe dovuto fare meglio di così. Impreciso nel resto della gara, sbaglia tutti i passaggi e i tempi di inserimento.si avvicina al gol e alza ritmo e intensità).Brescianini 5,5: deludente il jolly d'attacco, non ha i guizzi nè le idee.

limita qualcosa a centrocampo ma servivano spunti in avanti oggi).non gli arrivano palloni, lui non se li va a prendere.: entra e crea due occasioni da gol, segna la rete annullata, bene, servirà).l'idea è far riposare i big ma la panchina lunga non si rivela all'altezza. Occasione sprecata visti i tanti scontri diretti.: salva la porta in tre interventi, aiutato anche dalla difesa solida.da lì non si passa, si intende alla perfezione con i compagni di cordata

migliore in campo in assoluto, non solo tra i suoi, spegne ogni azione, devia sempre in angolo al momento giusto.solido e lucido, dimostra di avere bene studiato i colleghi.rischia qualcosa sul braccio che impatta con la palla nell'azione di Toloi, oggi rischiano di vedersi assegnati anche questi rigori, ma tra copertura e spinta gioca una buona gara.la mette sul piano della fisicità e la ricetta funziona.lo scontro a distanza è tra lui e Sulemana, lo vince lui.scuola Atalanta, aggredisce la fascia cercando la profondità in feeling con Deiola, fa preoccupare i nerazzurri.

sue le occasioni migliori dei suoi, ci crede fino alla fine, anche da fuori.fin dalle prime battute dice no a tutti gli assalti dei padroni di casa, prezioso in difesa come in attacco.da lui ci si aspetta il miracolo di Parma, non arriva ma con la sua freschezza il Cagliari spinge.qualche assalto in ripartenza ma si spegne subito davanti alla sua ex, è sempre più in odore di riscatto.dalle parole della vigilia si era capito che aveva studiato bene gli avversari, non deve nemmeno sprecare altri cambi, si prende il 4° punto salvezza di fila in due gare. Bene.