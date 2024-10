Getty Images

Atalanta-Celtic 0-0: il tabellino

38 minuti fa



IL TABELLINO

Atalanta-Celtic 0-0



FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (79' Ruggeri); Bellanova (58' Samardzic), de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (79' Zaniolo); Lookman (69' Cuadrado), Retegui (58' De Ketelaere). All. Gasperini.



CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Scales, Trusty, Valle; Hatate (68' Bernardo), McGregor, Engels (75' McCowan); Kuhn (81' Forrest), Idah (68' Furuhashi), Maeda (75' Palma). All. Rodgers.



ARBITRO: Irfan Peljto (BIH)

AMMONITI: Johnston (C)

ESPULSI:

NOTE: