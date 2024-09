Atalanta-Como: perché la gara è stata rimandata per ora. Scenari e possibili date per recuperarla

Simone Gervasio

. Il posticipo dellainfatti è in dubbio:a Bergamo e c'è ilSono in corso diversi sopralluoghi con i capitani -- e l'arbitro -- per capire se il pallonesul prato del Gewiss Stadium. Il primo tentativo non è andato a buon fine: la sfera infatti non rotola e la pioggia continua a scendere copiosa.e già allora si saprà qualcosa in più circa l'eventuale a questo punto svolgimento del match.

Se il rinvio dovesse concretizzarsi,la prima data utile e una data che sarebbe avallata da ambo i club. Soprattutto l'Atalanta infatti ha une potrebbe approfittare di questa settimana in cui non si gioca la Champions League per non dover rincorrere poi un altro slot nel corso delle settimane a venire.