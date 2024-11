Getty Images

Atalanta, De Ketelaere da record: il dato, primo nella storia

52 minuti fa

L'Atalanta domina in Svizzera, sconfiggendo lo Young Boys per 1-6 grazie a una straordinaria prestazione di Charles De Ketelaere.



Il trequartista belga davvero da record: infatti, l'ex Milan ha rifilato due gol e tre assist allo Young Boys nel 6-1 dell'Atalanta. Un primato, per l'Italia. L'ex Club Brugge, infatti, è diventato il primo giocatore a prendere parte ad almeno cinque reti in una partita con una squadra italiana in Champions League. Lo riporta Opta.