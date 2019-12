Brutte notizie per l'Atalanta in vista del doppio impegno contro Verona (sabato ore 15 in casa) e Shakhtar (mercoledì 11 dicembre in Ucraina). Come riportato dal canale ufficiale del club Atalanta.it infatti, mister Gian Piero Gasperini, questa mattina, ha diretto una seduta d’allenamento a Zingonia e nel gruppo ha dovuto fare a meno sia di de Roon che di Kjaer, che hanno lavorato a parte. Per Zapata solo terapie: nessuna indicazione sui tempi di recupero o altro. Per tutti gli altri esercizi in palestra e lavoro con la palla. Domani, sempre a Zingonia, l'allenamento sarà a porte chiuse.