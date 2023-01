"La Juve reagirà, subito: contro di noi saranno incazzati neri e vorranno rifarsi. Non arriviamo alla sfida con la testa libera. Hanno la furbizia di saperti aspettare, si abbassano e ti lasciano giocare. Se non li attacchi bene, in contropiede ti ammazzano". Queste le parole di Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta che oggi affronta la Juventus, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport.