Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon ha di che festeggiare: con la vittoria all'ultimo respiro conquistata alla Sardegna Arena contro il Cagliari ha tagliato un importante e prestigioso traguardo personale. Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it infatti, uno dei capitani della Dea ha giocato la sua 200ª partita in maglia nerazzurra, ormai fiato e pilastro della mediana e di mister Gasperini.



I NUMERI DELL'OLANDESE- In realtà, l'esordio dell'olandese volante è arrivato addirittura prima del tecnico di Grugliasco: il 15 agosto 2015 in Coppa Italia per Atalanta-Cittadella 3-0. Da allora 160 presenze in Serie A, 14 in Coppa Italia e 26 nelle competizioni europee, con all’attivo anche 11 gol e 14 assist.