IL TABELLINO

, con i sardi che devono fare punti-salvezza ed i lombardi che non possono perdere colpi, considerati i loro vasti programmi di campionato e coppe. Ne potrebbe uscire un incontro attento, cauto, pieno di calcoli, e invece le due squadre si buttano da subito una addosso all’altra, sotto un bel sole vivificante e con un arbitro solare, Piccinini, che lascia correre e fa scorrere. I giocatori capiscono subito sin dove possono permettersi gagliardia e vigore, ed è una bella scoperta, e. E si scordano persino di fingere, tanto l’arbitro non ci casca. Così si registra, senza neanche un urlo di dolore simulato, una convulsione isterica di un giocatore sfiorato da un unghia di un rivale, una spintarella ricevuta e trasformata in una collisione fra asteroidi, per effetti e virulenza.. I due portieri (l’Atalanta schiera Sportiello anziché Gollini, comunque sempre un cognome che sembra d’arte per un estremo difensore) non devono effettuare interventi notevoli non perché la partita sia moscia, ma perché. E ci sono bellissime volate e controvolate, guizzanti recuperi in extremis, atletismi notevoli specie nei colpi di testa. Insomma, c’è un annullamento reciproco a livelli alti e non a livelli bassi, come invece accade sin troppo in troppe nostre partite.. Ilicic fra i bergamaschi e Joao Pedro fra i cagliaritani danno il senso di una classe superiore, ma niente di umiliante per gli altri. Due ufficialmente grandi di carriera e successi come Nainggolan e appunto Ilicic si mettono al servizio pieno e persino umile della squadra. Due che conoscono bene il pallone, Godin del Cagliari e Romero dell’Atalanta, fanno i difensori lucidi, senza affanni plebei e senza vigori criminosi. E due ammonizioni in 45’, a Walukievicz e Romero, sembrano quasi la firma soddisfatta dell’arbitro in gamba ad un primo tempo antologico.La ripresa - via il sole - vede all’inizio più Atalanta, mentre il primo tempo aveva visto più Cagliari, ma il match procede sempre sulle lisce belle rotaie di prima. Al 17’ il Var assolve la difesa cagliaritana a proposito di Zapata che lamenta un colpo alla testa, c’è qualche giallo, ci sono mucchi di uomini agitati davanti alla porta sarda, Gosens che è un terzino porta avanti minacce atalantine e si mangia pure un gol, ma tutto sempre nel segno dell’onestà, del fair play che stavolta è termine valido in italiano.(colpo di testa su corner), ma “ci sta” come certificato di superiorità complessiva atalantina, non marcata ma chiara, e non ci sono comunque segni di disperazione e di esecrazione della malasorte sulla panchina di Gasperini. E’ intanto entrato (dal 24’, per Ilicic stanco a causa del ritmo alto da lui stesso propiziato, nonché ammonito) fra i nerazzurri, che quando era arrivato ragazzino in Italia dal calcio colombiano (Lecce 2011) fu chiamato Cicciobomber per un principio di epa, e che è adesso uno smilzo attaccante che, con azione personalissima che comincia da lontano e lo porta ben dentro l‘area per il tiro. Desolazione più che disperazione fra i sardi, recupero di 3’ peri molti cambi e non per fasulli incidenti perditempo come di solito, e dopo 4’ (Piccinini ha allungato il tempo per via del gol che ha spostato la ripresa del gioco). Potrebbe esserci una deflagrazione in campo tutti contro tutti, insulti fra conti plebei e agnelli feroci, e invece viene fischiata la fine e ci sono abbracci fra tutti.Comunque nessuna urgenza spietata di classifica dovrebbe togliere il gusto e la memoria di una partita ardente e bella come Cagliari-Atalanta 0 a 1.Marcatori: 90' +1 Muriel (A): Cragno; Rugani, Walukiewicz (45' s.t +3 Cerri), Godin; Zappa, Marin (41' s.t Deiola), Nandez, Lykogiannis; Nainggolan (34' s.t Duncan), Joao Pedro; Simeone (34' s.t Pavoletti). All. Di FrancescoSportiello; Djimsiti, Romero, Palomino, Sutalo (17' s.t Maehle), Pasalic (1' s.t De Roon), Freuler, Gosens; Pessina (1' s.t Miranchuk), Ilicic (24' s.t Muriel), Zapata (41' s.t Malinovsky). All. GasperiniArbitro: Marco Piccinini di ForlìAmmoniti: 7' p.t Walukiewicz (C), 45' p.t Romero (A), 15' s.t Rugani (C), 25' s.t Lykogiannis (C), 44' s.t De Roon (A)