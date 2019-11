Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari partendo dalle condizioni della squadra: “Il Papu Gomez ha preso calcioni a Napoli, ma sta benissimo. Anche i difensori sono in condizioni perfette. La forma della squadra è alla grande. Abbiamo fuori Duvan Zapata e io della sua assenza mi accorgo eccome. Manca tantissimo. Ma abbiamo soluzioni diverse. La testa è solo sul Cagliari, per l’importanza della partita e del momento”. IL CAGLIARI: “Il Cagliari è una squadra dinamica ed essenziale. Ha perso Pavoletti, straordinario in area di rigore, ma ha acquisito il dinamismo di Simeone e il tiro da fuori di Nainggolan, aggiungendoli alla pericolosità di Joao Pedro. Un confronto da giocare bene sul piano atletico e fisico, perché sarà molto acceso. Dentro la nostra area dobbiamo migliorare nell’attenzione e nella marcatura: prendiamo gol a difesa schierata, quando dietro ne abbiamo tanti, non in contropiede. Quando stiamo più bassi indubbiamente abbiamo qualche problema”. VAR. “Il problema del calcio in Italia è che a bocce ferme l’interpretazione è completamente diversa dal campo. Così si alimentano continuamente discussioni: i due rigori per la Lazio per me non c’erano e per Inzaghi sì. Capire quando può intervenire il Var è difficile: solo sul gol, sui rigori, sugli episodi dentro l’area? E i falli di mano? C’è bisogno di chiarezza, di sintetizzare le cose. Non è una soluzione consentire agli allenatori di chiamare il Var: se io sono a 70 metri, cosa posso vedere?”.