Atalanta, Gasperini: "Inter squadra più forte negli ultimi anni, Zaniolo..."

“Si tratta di una partita diversa rispetto a quelle di andata e ritorno. Una gara secca, novanta minuti. Per noi arriva in un momento importante, dopo questa striscia importante di risultati, trovandoci in cima con Inter e Napoli. Per questo va vista in un’ottica leggermente diversa”, cosìin conferenza stampaalla vigilia della semifinale diin programma domani 2 gennaio alle 20 italiane.“L’Inter in questi ultimi tre anni è stata la squadra più forte, è cresciuta tantissimo. Le ultime due partite con loro sono state difficoltose, da loro, in casa sono state più equilibrate.

“In Europa le squadre italiane non vincevano da venticinque anni, in Champions è stata l’Inter l’ultima. Aver vinto noi, con il nostro percorso contro squadre leader, è stato qualcosa di prestigioso. Un punto importante del nostro percorso, che ha dato tanta consapevolezza a tutta la squadra.e porta tanta soddisfazione a noi. Sei visto nel mondo, vuoi fare bella figura, vuoi essere competitivo. Essere qui è importante, lo è ancora di più riuscire a vincere”.

“L’Europa League l’ha vinta anche lui, Marten, anche se non ha giocato a Dublino. Su tredici partite ne ha giocate dodici. Si parla sempre di vincere, ma è un percorso…Siamo arrivati ieri sera, adesso per noi è un po’ tutta la novità, non ci aspettavamo, questa è una competizione dove entreremo nell’ordine delle idee man mano che ci avviciniamo. Per quanto mi riguarda è una competizione molto importante, poiquanto la sua rosa sia competitiva anche per il campionato. Avvicinandoci alla gara, questa cosa probabilmente diventerà più importante del risultato”.

“Abbiamo visto poco di quel che ci circonda ma abbiamo notato qualcosa di sorprendente. La modernità della città, questo stadio, per noi non era così facile da immaginare. C’è da fare i complimenti.Con la vicinanza della gara saremo al meglio delle nostre possibilità, il primo scoglio è l’Inter e vogliamo giocarla in undici più i cinque che subentrano”."Zaniolo titolare? Non ho ancora deciso, vedremo. Ci sono anche altri comeAbbiamo bisogno di avere più calciatori in condizione, questo è un momento importante”.

“Cosa ha lasciato Congerton? Ha lavorato con noi,lo aveva conosciuto al Lipsia, ci credeva molto. Solo questo è stato sufficiente per far capire che il suo lavoro con noi sia stato importante”.